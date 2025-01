ManUnited-Krise: "Schlechtestes Team der Vereinsgeschichte"

SID 20.01.2025 • 06:07 Uhr Der neue Trainer Ruben Amorim zieht in der Misere Vergleich mit den Gründerjahren des taumelnden Kultklubs. Der Portugiese nimmt sich und seiner Spieler in die Pflicht.

Die schwere Krise des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United sprengt für Trainer Ruben Amorim alle Dimensionen. „Wir sind wohl das schlechteste Team in der Vereinsgeschichte. Das müssen wir realisieren und vor allem ändern“, sagte der Portugiese nach der 1:3-Heimpleite gegen Brighton & Hove Albion.

Der historische Superlativ für die Misere der Red Devils ist nach der sechsten Pleite im zwölften Spiel auf eigenem Platz nicht einmal allzu weit hergeholt. Denn so viele Niederlagen nach einem Dutzend Begegnungen im eigenen Stadion standen für Manchester zuletzt vor 131 Jahren in seiner zweiten Erstliga-Saison zu Buche - damals musste der Klub noch unter seinem ursprünglichen Namen Newton Heath am Ende der Saison 1893/94 erstmals aus der damaligen First Division absteigen.

Auch für die Zwischenbilanz des Pokalsiegers von nunmehr schon zehn Niederlagen in der laufenden Meisterschaft müssen die gebeutelten Fans weit zurückblättern: Zu einem so frühen Zeitpunkt hatte der frühere Champions-League-Sieger zuletzt vor 35 Jahren schon eine zweistellige Anzahl von Niederlagen quittieren müssen. „Wir müssen uns bewusst machen, dass wir dabei sind, jeden Negativrekord zu brechen“, appellierte Amorim an seine Spieler.

Amorim: „So viele verlorene Spiele sind inakzeptabel“

„Man muss sich das einmal für unsere Fans und auch für mich vorstellen: Mit einem neuen Trainer verlieren wir mehr Spiele als mit dem vorherigen Teammanager“, beklagte der 39-Jährige auch die miserable Ausbeute von nur drei Siegen bei sechs Niederlagen in Manchesters elf Punktspielen seit seinem Amtsantritt im vergangenem November: „So viele verlorene Spiele sind inakzeptabel, für jeden Premier-League-Verein - und erst recht für Manchester United.“

