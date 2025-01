Stunde vor besonderem Pokal-Spiel! Everton feuert Trainer

Kurz vor dem Pokal-Duell gegen einen Drittligisten setzt der FC Everton seinen Coach vor die Tür. So sieht die kurzfristige Lösung aus.

Aus wenige Stunden vor einem ganz besonderen Pokalspiel ! Der englische Erstligist FC Everton hat sich mit sofortiger Wirkung von Teammanager Sean Dyche getrennt. Das teilte der Tabellen-16. am Donnerstag mit.

Noch am Donnerstagabend ( 20.45 Uhr im LIVETICKER ) spielt Everton in der dritten Runde des FA-Cups gegen den Drittligisten Peterborough United . Dort wird das Team von Leighton Baines, derzeit Cheftrainer der U18, und Kapitän Seamus Coleman geleitet.

Besonderes Vater-Sohn-Duell kurz nach Trainer-Entlassung

Das Duell ist vor allem deshalb besonders, weil mit Tyler und Ashley Young erstmals in der 154-jährigen Historie des ältesten Pokalwettbewerbs der Welt Vater und Sohn aufeinandertreffen - sofern sich beide auf dem Platz begegnen.

Von den letzten elf Ligaspielen konnte der Klub aus Liverpool nur eins gewinnen, am vergangenen Samstag unterlagen die „Toffees“ 0:1 beim AFC Bournemouth. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits in Gange, hieß es in einem Statement.