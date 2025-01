"Wie ein Schuljunge" - Spott für Liverpool-Star Alexander-Arnold

Er steht wie kaum jemand für den FC Liverpool - doch am Ende der Saison könnten sich die Wege von Trent Alexander-Arnold und den Reds nach zehn Jahren Vereinszugehörigkeit trennen. Das mögliche Ziel: Real Madrid.

Kein Wunder, dass der 33-malige englische Nationalspieler unter besonders kritischer Beobachtung steht, wie das spektakuläre 2:2 am Sonntagnachmittag gegen den Erzrivalen Manchester United zeigte.

So knöpfte sich ManUnited-Ikone Roy Keane den wechselwilligen Alexander-Arnold vor: „Er verteidigt wie ein Schuljunge. Nach diesem Spiel müsste er eher zu den Tranmere Rovers wechseln als zu Real.“

Liverpool-Coach verteidigt Alexander-Arnold

Gemeint war vor allem die Szene vor dem 0:1, als Alexander-Arnold kein Verständnis für den Raum zeigte und Gegenspieler Lisandro Martínez völlig aus den Augen verlor. Der Argentinier tauchte frei in der Box auf - und knallte die Kugel ins Netz. Auch in weiteren Szenen des Spiels wirkte der 26-Jährige überfordert.

Dass „TAA“ tatsächlich durch die vertragliche Situation abgelenkt ist, glaubt sein Trainer Arne Slot allerdings nicht. „Ich denke, neun von zehn Leuten werden sagen, dass es ihn beeinträchtigt hat, aber ich gehöre zum Rest. Was ihn beeinflusst hat, ist, dass er gegen Bruno Fernandes und Diogo Dalot spielen musste, zwei Stammspieler für Portugal, großartige Spieler.“

Liverpool kämpft um Alexander-Arnold

Das Real-Interesse am Rechtsverteidiger ist längst bekannt - was nach übereinstimmenden Medienberichten durchaus auf Gegenliebe stößt. Alexander-Arnolds Vertrag endet im kommenden Sommer, der Engländer könnte also ablösefrei wechseln.