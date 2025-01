Zirkzee? "Noch nie erlebt, das frustriert und nervt mich richtig!"

Der frühere Bayern-Stürmer Joshua Zirkzee steht bei Manchester United in der Kritik. Seinem Kapitän geht das aber viel zu weit.

Den Heimfans gefiel diese Höchststrafe hörbar. Eine Mischung aus höhnischem Jubel und Buhrufen hallte durch das Old Trafford, die Fans machten Zirkzee zum Sündenbock . Dessen Kapitän Bruno Fernandes ging diese Szene allerdings viel zu weit. Er fand deutliche Worte in Richtung der eigenen Anhänger und verteidigte seinen Teamkollegen.

„In der Kabine glauben wir noch alle an ihn“

Zirkzee sei zweifellos jemand, der über großes Potenzial verfügt. „Er hat diese Qualität noch nicht komplett gezeigt, aber das geht auch gar nicht vom ersten Spiel der Saison an“, erklärte der Portugiese: „Jeder hat ihn erst als einen der besten Stürmer gehypt - und jetzt glaubt keiner mehr an ihn. Aber in der Kabine glauben wir noch alle an ihn.“