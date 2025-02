"Ganz bitter": Nagelsmann reagiert auf Havertz-Schock

Der 25-Jährige soll in den kommenden Tagen operiert werden. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann eine "bittere Nachricht".

Für Fußball-Nationalspieler Kai Havertz ist die Saison wie befürchtet vorzeitig beendet. Der Offensivspieler des FC Arsenal muss sich wegen einer Oberschenkelverletzung, die er Anfang der Woche im Trainingslager in Dubai erlitten hatte, einer Operation unterziehen. Das teilte sein Klub am Donnerstag mit.

Die Operation soll „in den nächsten Tagen“ stattfinden, anschließend werde der 25-Jährige ein Rehabilitationsprogramm beginnen, „das sich voraussichtlich bis in die Saisonvorbereitung für die nächste Saison erstrecken wird“, hieß es in einer Mitteilung.

Havertz-Aus trifft Arsenal und DFB schwer

Havertz ist mit 15 Saisontoren in 34 Pflichtspielen Arsenals treffsicherster Spieler und eine zentrale Figur im Titelrennen der Premier League gegen den FC Liverpool. Auch in der deutschen Nationalmannschaft gehört er zum Stamm.

Havertz, der im Sommer 2023 vom FC Chelsea zum Stadtrivalen gewechselt war, verpasst damit auch für die Viertelfinalspiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League am 20. und 23. März in Mailand und Dortmund gegen Italien. Ein mögliches Finalturnier findet Anfang Juni statt.