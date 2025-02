Bittere Gewissheit bei Havertz!

Es hatte sich bereits angedeutet, nun ist es offiziell. Kai Havertz wird in dieser Saison nicht mehr für den FC Arsenal auf dem Feld stehen. Das bestätigten die Londoner am Donnerstagnachmittag.

Demnach muss sich der deutsche Nationalspieler wegen seiner Oberschenkel-Verletzung in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen, nach welcher der 25-Jährige erst in der Vorbereitung auf die neue Saison zurückerwartet wird.

Die Verletzung am Oberschenkel hatte Havertz während einer Trainingseinheit in Dubai in der vergangenen Woche erlitten. In der für ihn nun beendeten Saison war Havertz in allen Wettbewerben 34-mal für die Gunners aufgelaufen, dabei gelangen dem 25-Jährigen 15 Tore und fünf Vorlagen.