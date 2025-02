Arsenal siegt nach Havertz-Verletzung

Ohne Kai Havertz fehlen Teammanager Mikel Arteta die offensiven Optionen. Dennoch siegt Arsenal und hält die Titelträume am Leben.

Auch ohne den verletzten Nationalspieler Kai Havertz hat der FC Arsenal in der englischen Premier League seine Titelchance erhalten. Die Londoner gewannen beim Abstiegskandidaten Leicester City durch zwei späte Tore des früheren Dortmunders Mikel Merino 2:0 (0:0) - der FC Liverpool kann aber an der Tabellenspitze am Sonntag wieder auf sieben Punkte Vorsprung davonziehen.