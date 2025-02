Bayern-Leihgabe Tel begeistert England-Legenden

SPORT1 10.02.2025 • 12:10 Uhr Mathys Tel gelingt sein erstes Tor für die Tottenham Hotspur. Zwei englische Stürmer-Legenden verteilen großzügiges Lob.

Erstes Spiel von Beginn an, erster Treffer für den neuen Klub: Mathys Tel konnte zwar das Aus der Spurs im FA-Cup nicht verhindern, tat aber immerhin etwas für sein Selbstvertrauen.

Nachdem die englische Presse nach seinem Debüt für Tottenham schon leise Zweifel geäußert hatte, gab es nun prominentes Lob für die 19 Jahre alte Bayern-Leihgabe.

„Ich fand, Tel hat ein paar nette Sachen gezeigt. Und das war ein exquisiter Abschluss“, kommentierte die englische Stürmer-Legende Gary Lineker im Podcast 'The Rest Is Football'. Tels Treffer fiel in der 91. Minute, als er eine Flanke technisch anspruchsvoll mit dem Außenrist per Direktabnahme im Eck versenkte.

England-Legenden loben Bayern-Leihgabe Tel

„Tel hat es wirklich gut gemacht, dass er den Ball noch erwischt hat. Es war wirklich ein cleverer Abschluss“, pflichtet Alan Shearer bei. „Hoffentlich gibt ihm das ein bisschen Selbstvertrauen und den Glauben daran, dass er irgendwie dazugehört und den Spurs helfen kann, diese Phase zu überstehen“, erklärte der Rekordtorjäger der englischen Premier League weiter.

„Er hat diese Qualität. Er ist noch jung, er lernt noch, aber in diesem Punkt stimme ich mit Alan völlig überein“, schloss sich der langjährige ManCity-Profi Micah Richards an.

Tel selbst bedankte sich nach der Partie via Instagram bei den Spurs-Anhängern. „Danke an alle Fans für die Unterstützung“, schrieb er.

Der Franzose, der sich beim FC Bayern zum absoluten Publikumsliebling entwickelt hatte, war es auch, der nach dem Spiel direkt zu den mitgereisten Fans gegangen war - und dort am längsten verweilte, was in England nicht unbemerkt blieb und BBC-Journalist Nizaar Kinsella direkt zu einem entsprechenden Tweet veranlasste.