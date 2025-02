Der City-Dynastie droht das Ende

In über 400 Einsätzen trug er maßgeblich zu den sechs Premier-League -Titeln, dem lang ersehnten Champions-League-Triumph 2023 und einer Flut weiterer Trophäen bei.

De Bruyne: Von Weltklasse zur Teilzeitkraft

Und die Einsatzstatistik spricht für sich: In der vergangenen Saison stand er nur in 18 Ligaspielen auf dem Platz, aktuell sind es magere 17 Auftritte mit drei Toren und sechs Vorlagen.

Noch gravierender ist sein reduzierter Status im Team. Während er in der Saison 2020/21 im Schnitt noch 76 Minuten pro Spiel auf dem Platz stand, sind es aktuell nur noch knapp 55 – ein schleichender Abstieg vom Anführer zum Ergänzungsspieler.

Manchester City: Das Ende der Titelmaschine

Die De-Bruyne-Saga spiegelt einen größeren Niedergang wider. Nach Jahren der Dominanz zeigten sich in dieser Saison tiefe Risse in Citys Fundament.

Eine historische Serie von fünf aufeinanderfolgenden Niederlagen im Herbst, das frühe Champions-League-Aus und ein 17-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Liverpool in der Liga markierten eine beispiellose Krisensituation unter Guardiola.

Didi Hamann brachte es in seiner Sky-Kolumne nach dem CL-Aus auf den Punkt: „Seit Mittwoch ist endgültig klar, dass die Zeit dieser Mannschaft mit Spielern wie De Bruyne, Gündogan, Stones und Bernardo Silva vorbei ist.“

Zwar hätte der Verlust des verletzten Rodri die strukturellen Probleme verschärft, doch die Krise gehe tiefer. „Wenn du so viel gewinnst, wie City in den vergangenen Jahren, ist es etwas Natürliches, dass der Erfolgshunger und die Leidenschaft nachlassen“, analysierte Hamann.

Ist auch die Zeit von Pep Guardiola vorbei?

Kalifornische Träume statt Saudi-Millionen

Für De Bruyne scheint sich eine neue Perspektive abzuzeichnen. Anders als viele Stars zieht er offenbar nicht die lukrativen Angebote aus Saudi-Arabien in Betracht, sondern liebäugelt mit einem Wechsel in die amerikanische MLS – bevorzugt nach Kalifornien zum San Diego FC, wie The Athletic berichtete.