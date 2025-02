Liverpool-Coach Slot gesperrt! So lange fehlt er

Der FC Liverpool muss in den kommenden zwei Ligapartien auf Erfolgscoach Arne Slot verzichten. Wie der englische Fußballverband FA am Mittwoch mitteilte, wurde der Niederländer nach einem Ausraster und der daraus resultierenden Roten Karte nach Abpfiff des Merseyside-Derbys zwischen dem FC Everton und Liverpool (2:2) am 14. Februar für zwei Partien gesperrt.