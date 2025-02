Kompany-Nachfolger winkt Rekord - und trotzdem gibt es Kritik

Maximilian Lotz 01.02.2025 • 11:15 Uhr Der FC Burnley befindet sich in der englischen Championship auf Aufstiegskurs. Allerdings bietet der Ex-Klub von Vincent Kompany dabei alles andere als Spektakel. Dennoch winkt ein Rekord – und die Rückkehr in die Premier League?

Der Highlight-Clip, den Leeds United vom Championship-Spitzenspiel beim FC Burnley auf TikTok präsentierte, umfasste genau zwei Szenen: den Anpfiff und den Abpfiff.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das 0:0 zwischen dem Spitzenreiter aus Leeds und dem Tabellendritten Burnley am vergangenen Montag war wahrlich schwere Kost. Leeds-Coach Daniel Farke wollte es hinterher nicht als „most sexiest piece of football“ bezeichnen.

„Ich würde nicht sagen, dass es das schönste Stück Fußball war“, sagte der frühere Gladbach-Trainer. „Wenn zwei der besten Mannschaften der Liga gegeneinander spielen, will niemand einen Fehler machen und es sieht aus wie eine Partie Schach. Es war nicht das unterhaltsamste Spiel.“

Burnleys Bollwerk! „Es roch immer nach 0:0“

Und Burnleys Coach Scott Parker meinte: „Es roch immer nach einem 0:0, und das war es dann auch.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Statistiker erfassten einen einzigen Schuss auf das Tor. Einen! Dan James zwang Burnleys Torhüter James Trafford in der 89. Minute zu einer Parade. Und so blieb es beim 0:0 – keine Seltenheit bei Spielen des FC Burnley in dieser Saison.

Das heimische Publikum wurde zuletzt auf eine harte Probe gestellt. Vier der vergangenen fünf Heimspiele endete 0:0. Keeper Trafford hielt in den vergangenen sieben Spielen seinen Kasten sauber. Insgesamt stand in 20 der 29 Ligaspiele in dieser Saison bei Burnley hinten die Null.

Kompanys Ex-Klub klar auf Rekordkurs

Mit lediglich neun Gegentoren stellen die Clarets mit Abstand die beste Abwehr der Championship – und steuern auf einen Rekord zu. Preston North End und der FC Watford teilen sich mit 30 Gegentoren den Rekord für die beste Abwehr in einer Championship-Saison.

Trainer Scott Parker, der ironischerweise 2022 nach einer 0:9-Klatsche gegen den FC Liverpool beim AFC Bournemouth entlassen wurde, hat den Premier-League-Absteiger Burnley nach dem Abgang von Vincent Kompany in ein schwer zu knackendes Bollwerk verwandelt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Und während Kompany bei seinem neuen Job beim FC Bayern für seinen spektakulären Offensivfußball gefeiert, aber zugleich auch für die Konteranfälligkeit der Defensive kritisiert wird, liegt sein Nachfolger Parker mit den Clarets aussichtsreich im Aufstiegsrennen. Doch der unattraktive Stil sorgt auch für Kritik.

Kompany-Nachfolger legt Fokus auf Defensive

„Ich weiß, dass das nicht in Mode ist und die Leute nicht darüber reden wollen“, sagte Parker. „Sie wollen hervorheben, dass wir nicht so viele Tore geschossen haben, aber was dieses Team bislang defensiv geleistet hat, ist einfach nur bemerkenswert.“ Das sei die Basis, damit man im Moment auf Platz drei stehe.

Innenverteidiger Maxim Estève lobte nach der Nullnummer gegen den Spitzenreiter die geschlossene Mannschaftsleistung. „Wir haben in der Vorbereitung an der Defensive gearbeitet und man sieht, wie sich alle verbessern - der Flügelspieler, der Stürmer, der Mittelfeldspieler, alle arbeiten an der gleichen Sache“, sagte Estève der BBC.

„Offensive gewinnt Spiele, Defensive Titel“

Frei nach dem Motto „Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Titel“ befinden sich die Clarets mit ihrer Herangehensweise auf Aufstiegskurs.

In der Geschichte der Championship landeten 15 der 20 Teams mit den wenigsten Gegentoren am Saisonende unter den Top 2. Das würde zum Aufstieg in die Premier League reichen.