Pikanter Jubel bei Stadionpremiere bewegt England

Liverpool-Fan provoziert Everton-Anhang

Vor der Fankurve streckte der Mittelfeldspieler sechs Finger in die Höhe - mutmaßlich in Anlehnung an die sechs Europapokal-Titel seines Herzensvereins FC Liverpool. Der pikante Jubel und die Stadionpremiere generell waren großes Thema in der englischen Presse.