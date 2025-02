VAR-Studie: Erstaunliche Zahlen in der Premier League

In dieser Saison gab es in der Premier League bisher 70 VAR-Eingriffe in 239 Ligaspielen. Das entspricht in etwa einem Eingriff bei drei Spielen. Die Liga gab an, dass die Genauigkeit der Entscheidungen bei 96,4 Prozent liege. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr lag dieser Wert bei 95,7 Prozent.