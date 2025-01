Er beleidigte Klopp: Skandal-Schiri mit bemerkenswertem Geständnis

David Coote sorgte in England für einen Schiedsrichter-Skandal. Nun legt der 42-Jährige ein bemerkenswertes Geständnis ab.

Im vergangenen Jahr sorgte der britische Schiedsrichter David Coote wiederholt für negative Schlagzeilen. Erst tauchte ein Video des Referees auf, in dem er den deutschen Star-Trainer Jürgen Klopp beleidigt, dann wurde er zudem des Drogenmissbrauchs beschuldigt.

Der Hintergrund: In einem Video war zu sehen, wie Coote mithilfe einer zusammengerollten US-Banknote eine Linie weißes Pulver durch die Nase zieht. Die Aufnahme soll während der Fußball-EM in Deutschland im zurückliegenden Sommer entstanden sein.

Schiri wollte sich nicht als homosexuell outen

Im Interview mit der Sun hat der entlassene Referee enthüllt, dass er aus Angst, sich in der „Macho-Welt“ der Premier League als homosexuell zu outen, Kokain genommen habe. So gabe Coote unter Tränen an, die harte Droge konsumiert zu haben, um „zu entkommen“, nachdem er gezwungen war, seine sexuelle Orientierung zu verbergen.