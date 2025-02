Völlig irre Wette! Scherz mit drastischen Konsequenzen?

Dieser Scherz könnte ihm jetzt auf die Füße fallen! Ende Februar ließ J.J. Watt auf X mit einem Augenzwinkern verlauten, dass er sich nach einem Apartment in Cincinnati umsehe - und versetzte die Fans der Cincinnati Bengals in Aufruhr. Aber warum sollte der ehemalige Defense-Superstar der Arizona Cardinals plötzlich nach Ohio ziehen? Watts Zuhause ist in Phoenix, wo er seit dem Ende seiner Karriere Anfang 2023 lebt.

Die Antwort liegt in einer Wette, die längst zu einem Running Gag der Fußball- und Football-Community geworden ist. Ende Dezember erlaubte sich FC Burnleys Torhüter James Trafford einen Spaß auf Instagram und fragte Watt, ob er nicht noch einmal in die NFL zurückkehren könnte – allerdings nicht zu den Houston Texans, für die er elf Jahre spielte, sondern zu den Bengals, dem Lieblingsteam des Torhüters. Watts Antwort: „Wenn du den Rest der Saison kein Tor kassierst, dann machen wir einen Deal.“

Burnleys Defensivwunder

Trafford, in seiner zweiten Saison bei Burnley, ist einer der Hauptgründe für diesen Erfolg. Mit 63 abgewehrten von 72 Schüssen kommt er auf eine Quote von fast 90 Prozent.

Burnley hat in der gesamten Saison bislang nur neun Gegentore in 34 Spielen kassiert – unfassbare Werte, die bereits einige Bestmarken ins Wanken bringen. Anfang Februar jubelte Watt: „Rekord gebrochen! Das erste Team in der Geschichte der Championship, das zehn Spiele in Folge ohne Gegentor geblieben ist. Unglaublich.“