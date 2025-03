Chelsea blamiert sich gegen Jugendteam

SPORT1 28.03.2025 • 18:41 Uhr Der FC Chelsea kassiert gegen den eigenen Nachwuchs eine empfindliche Niederlage. Trainer Enzo Maresca greift durch.

Der eigene Nachwuchs ist besser als die Stars: Der FC Chelsea hat sich in einem Trainingsspiel gegen die U21 der Blues mit 0:3 blamiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Niederlage hatte Konsequenzen. Wie The Athletic berichtet, strich Cheftrainer Enzo Maresca seinen Profis kurzerhand in dieser Woche den freien Donnerstag. Er soll nicht glücklich gewesen sein, was er gesehen habe, hieß es in der Meldung.

Der englische Topklub war durch die Abstellungen der Nationalspieler in der Länderspielpause nicht in Bestbesetzung aufgelaufen.

Jugendspieler düpieren Chelsea-Stars

Doch auch die U21 der Blues wurde mit Spielern, die jünger als 16 Jahre waren, aufgefüllt, um auf die volle Mannschaftsstärke zu kommen. Der 16-jährige Chizaram Ezenwata trug sich dann auch in die Torschützenliste ein. Mit zwei Toren konnte zudem der 19-jährige Donnell McNeilly auf sich aufmerksam machen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Chelsea hatte sich mit einer 0:1-Niederlage im Verfolgerduell mit dem FC Arsenal in die Länderspielpause verabschiedet. Mit einem Punkt Vorsprung vor Manchester City belegen die Blues in der Tabelle der Premier League aber weiterhin Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigen würde.