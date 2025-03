Ein Heiliger wird ausradiert

Trent Alexander-Arnold - ein Idol der Anfield Road - steht vor einem Wechsel zu Real Madrid. Die Enttäuschung bei den Fans des FC Liverpool ist groß und nimmt teils bizarre Züge an.

Trent Alexander-Arnold - ein Idol der Anfield Road - steht vor einem Wechsel zu Real Madrid. Die Enttäuschung bei den Fans des FC Liverpool ist groß und nimmt teils bizarre Züge an.

Damals ging alles so schnell, dass selbst sein Teamkollege nicht kommen sah, was Trent Alexander-Arnold da vorhatte: Divock Origi stand mit dem Rücken zur Eckfahne, als Mitspieler Alexander-Arnold vom FC Liverpool den Ball urplötzlich in den Strafraum schlug und tatsächlich Origi erreichte.