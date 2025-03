Englands Presse feiert deutschen Torhüter

Nach dem gehaltenen Elfmeter von Victor Lindelöf hatte Bernd Leno noch ganz zurückhaltend die Faust geballt und keine Miene verzogen. Nach der Parade gegen Joshua Zirkzee streckte er dann die Faust in die Höhe, bevor es aus ihm herausbrach und seine Jubelschreie durch das Stadion hallten. Kurz darauf war er in der Fulham-Traube kurzzeitig verschwunden, auf dem Rasen fast erdrückt worden und feierte einen dramatischen Sieg im Achtelfinale des FA Cups bei Manchester United (4:3 nach Elfmeterschießen) .

Leno in England nach Elfmeter-Wahnsinn gefeiert

Überhaupt ist Leno ein echter Elfer-Killer. 13 Elfmeter hat er in seiner Karriere gehalten. Kurios: Für Fulham parierte er noch nie einen Strafstoß in der regulären Spielzeit. Letztmals war Leno im Dezember 2020 gegen Chelsea-Star Jorginho zur Stelle. Damals stand Leno noch beim FC Arsenal unter Vertrag.

Die englische Presse ist jedenfalls nach der Leno-Show im Nervenduell aus dem Häuschen. Die Daily Mail titelte: „Bernd Leno mit Heldentaten im Elfmeterschießen: Fulham wirft Titelverteidiger aus dem FA Cup.“ Die englische Zeitung fügte im Text an: „Die ersten sechs Schüsse waren noch perfekt. Dann lud Lindelof Bernd Leno zu einer Parade ein und als Fulham-Kapitän Antonee Robinson das vierte Tor für sein Team schoss, griff Leno auf der anderen Seite gegen Joshua Zirkzee entscheidend ein und stoppte ihn.“

United wegen Leno „am Abgrund“

Auch die BBC hielt sich nicht zurück: „Leno scheint. Der Torhüter ist Fulhams Held mit zwei Paraden im Elfmeterschießen, mit denen er Manchester United in der fünften Runde des FA Cups aus dem Wettbewerb warf.“

The Guardian berichtete: „Leno ist Fulhams Elfer-Held. Fulhams Keeper parierte die Elfmeter von Lindelöf und Zirkzee, sodass die Mannschaft von Marco Silva nun zwei Spiele vom großen Spiel in Wembley entfernt ist.“ Auch The Standard würdigte den ehemaligen Profi von Stuttgart und Leverkusen: „Bernd Leno war der Held. Der ehemalige Arsenal-Torhüter parierte im Elfmeterschießen die Elfmeter von Victor Lindelöf und Joshua Zirkzee und entschied damit ein dramatisches Viertelfinale im OId Trafford.“