Premier League: Nächster Handspiel-Wirbel um Cucurella

Marc Cucurella stand erneut im Mittelpunkt einer kontroversen Handspiel-Szene. Im Premier-League-Duell vom FC Chelsea gegen den FC Arsenal kam es in der zwölften Minute zu einem Zweikampf zwischen dem Spanier und Arsenals Jurriën Timber im Strafraum der Blues. Dabei geriet der Außenverteidiger ins Straucheln und berührte im Fallen den Ball mit dem rechten Arm.

Schiedsrichter Christopher Kavanagh entschied jedoch sofort auf Weiterspielen und auch der VAR sah keinen Anlass für eine Überprüfung. Die Premier League gab ein Statement zur strittigen Situation ab und erklärte, dass Cucurellas Arm in einer natürlichen Position gewesen sei und keine absichtliche Bewegung zum Ball vorlag.

Arsenal reagierte auf den nicht gegebenen Elfmeter auf seine Weise: Mikel Merino brachte die Gunners per Hinterkopf nach einer Ecke in Führung. Am Ende blieb es ein zähes Ringen ohne klare Chancen auf beiden Seiten und das Spiel endete 1:0 für die Gunners.