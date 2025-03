Prinz William überzeugt: Tuchel "genau der Richtige"

Prinz William glaubt an den Titelgewinn bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko mit dem neuen englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel. "Es wäre unglaublich, wenn er nächstes Jahr die Weltmeisterschaft gewinnen könnte. Es ist definitiv möglich", sagte der britische Thronfolger im Interview mit der "Sun".

Tuchel feiert am kommenden Freitag (20.45 Uhr) gegen Albanien im Wembley-Stadion seine Premiere als Coach der Three Lions. Seit seiner Verpflichtung halten sich die Diskussionen, ob ein Nationaltrainer auch Engländer sein muss. In der Geschichte des Fußball-Mutterlands kamen vor Tuchel in Fabio Capello und dem mittlerweile verstorbenen Sven-Göran Eriksson nur zwei aus dem Ausland.