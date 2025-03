Wut nach Finalpleite! Liverpool-Legende fordert Konsequenzen

„Es ist schwer, zu kritisch zu sein, aber...“

Der 47-Jährige war der Meinung, dass sein ehemaliger Verein in diesem Sommer mindestens zwei neue Offensivspieler verpflichten müsse. Nach der Niederlage im Wembley-Stadion am Sonntag sagte Carragher: „Sie haben in dieser Saison so viel gegeben und nur ein Ligaspiel verloren. Es ist schwer, zu kritisch zu sein, aber die Niederlage hat deutlich gemacht, wo Liverpool sich verbessern muss.“