"Acht Monate gewartet": Füllkrug meldet sich eindrucksvoll zurück

Niclas Füllkrug steht nach langer Leidenszeit wieder auf dem Feld, trifft am Samstag wuchtig per Kopf. Trainer Graham Potter setzt voll auf den deutschen Nationalspieler.

„Es geht nicht um mich, aber ich bin sehr froh, dass ich vor unserer Kurve treffen konnte. Ich habe acht Monate auf diesen Moment gewartet, in unserem Stadion zu treffen. Es ist nicht meine beste Saison, ich war häufig verletzt, also war ich sehr glücklich, die Liebe der Fans zu spüren“, sagte Füllkrug nach der Partie.

Füllkrug jubelt vor den Fans

Füllkrug hatte sich am Samstag nach einer Ecke von James Ward-Prowse am höchsten geschraubt und den Ball wuchtig ins linke Eck geköpft (61.). Anschließend sprang er mit geballten Fäusten in die Höhe, jubelte vor den Fans der Hammers. Der Stürmer war erst in der 54. Minute eingewechselt worden.