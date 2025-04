Emotionales Traum-Comeback: Arsenal-Star "zurück mit einem Knall"!

„Saka ist zurück mit einem Knall“

Im Derby gegen Fulham wurde er prompt zum entscheidenden Faktor. Nach einer Flanke von Torschütze Mikel Merino und einer sehenswerten Verlängerung von Gabriel Martinelli per Hacke nickte Saka am zweiten Pfosten mühelos ein.

„Saka ist zurück mit einem Knall“, titelte der Telegraph . Und die Daily Mail staunte ungläubig: „Wie kann man diesen Mann überhaupt in Worte fassen? Oh mein Gott, was für eine Geschichte.“

Mit dem Sieg festigten die Gunners Platz zwei in der Premier League . Der Mirror glaubt trotz des deutlichen Rückstands auf Spitzenreiter FC Liverpool sogar noch an mehr. Auch dank der Rückkehr von Saka „leben die Titelträume“, titelte das Blatt.

Neue Personalsorgen in der Defensive

„Wir sind besorgt, denn er will niemals raus“, sagte Arteta. Auch im Hinblick auf das bevorstehende Viertelfinale in der Champions League wäre ein Ausfall Gabriels ein schwerer Schlag für die Londoner. Zumal in der Defensive in Riccardo Calafiori, Ben White und Jurrien Timber, der gegen Fulham wegen Knieproblemen passen musste, weitere Stützen fehlen.