Enthüllt: So lange fällt Erling Haaland bei Manchester City aus

„Die Ärzte haben mir gesagt, dass Erling Haaland zwischen fünf und sieben Wochen ausfallen wird“, erklärte der Spanier. Zuvor hatte der Verein lediglich wissen lassen, dass Haaland, der das Vitality Stadion in Bournemouth auf Krücken verlassen hatte, einige Wochen fehlen werde.

Haaland zur Klub-WM fit?

Damit würde Haaland ein mögliches Endspiel im FA-Cup womöglich verpassen. Am letzten Spieltag der Premier League könnte er jedoch wieder fit sein - und dann wohl auch an der Klub-WM teilnehmen.

Durch den Ausfall von Haaland wird Winterneuzugang Omar Marmoush weiter in den Vordergrund rücken. Der Ägypter, der von Eintracht Frankfurt kam, erzielte bereits in Bournemouth den Siegtreffer und hat damit in acht Einsätzen für City fünf Tore erzielt.