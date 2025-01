„Letztes Jahr im Klub“: Verrät Salah hier seinen Liverpool-Abschied?

SPORT1 03.01.2025 • 18:03 Uhr Liverpool-Superstar Mohamed Salah geht davon aus, dass seine Zeit in Liverpool nach dieser Saison endet. Das stellt der Ägypter nun klar - in einem Nebensatz. Schließlich gäbe es in Gesprächen keinen Fortschritt.

Endet in Liverpool eine Ära? Mohamed Salah hat mit Aussagen über seine Zukunft beim FC Liverpool für Aufsehen gesorgt. In einem Interview mit Sky UK stellt der Ägypter - in einem Nebensatz - klar, dass seine Zeit bei den Reds endet.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Außerdem ist es mein letztes Jahr hier im Verein, und da will man etwas Besonderes für die Stadt tun“, erklärte der 32-Jährige, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, mit Hinblick auf seine Ziele für diese Saison.

Bei der Zielsetzung hat sich beim Ägypter nämlich etwas geändert. Statt dem Gewinn der Champions League steht bei Salah die Meisterschaft in der Premier League an erster Stelle.

Salah spielt auf Weltfußballer-Niveau

„In meinen Interviews der letzten sieben oder acht Jahre habe ich immer gesagt, dass ich (am liebsten, Anm. d. Red.) die Champions League gewinnen möchte. Aber das ist das erste Mal, dass ich sage, dass ich mit Liverpool wirklich (am liebsten, Anm. d. Red.) die Premier League gewinnen will“, betonte der Flügelspieler, der in dieser Saison auf Weltfußballer-Niveau spielt (17 Tore und 13 Vorlagen in 18 Liga-Einsätzen).

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir den Sieg nicht so gefeiert haben, wie wir es wollten“, mutmaßte er über die Gründe für seinen Sinneswandel - bevor er indirekt seinen bevorstehenden Abschied ankündigte. Auf Nachfrage, ob es definitiv seine letzte Saison wird, antwortete der Linksfuß: „Bis jetzt, ja. Es sind die letzten sechs Monate.“

„Es gibt keine Fortschritte. Wir sind weit entfernt von jeglichem Fortschritt“, führte Salah aus, der sich dann doch noch ein kleines Hintertürchen offenhielt: „Wir müssen also einfach abwarten.“

Stillstand im Salah-Poker

Aussagen über seinen nahenden Abschied hatte Salah bereits in der jüngeren Vergangenheit getroffen. Dass sich seit seinen letzten Aussagen allerdings nichts geändert zu haben scheint, ist für Liverpool-Fans ein Grund zur Sorge. Schließlich dürfte der Ägypter seit dem 1. Januar bereits mit anderen Klubs über einen ablösefreien Wechsel verhandeln.