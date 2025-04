City-Star De Bruyne verkündet Zukunftsentscheidung!

SPORT1 12.04.2025 • 17:15 Uhr Die Zeit von Kevin de Bruyne bei Manchester City neigt sich dem Ende entgegen. Wie sein neuer Klub heißen wird, ist noch unklar, eine Entscheidung verkündet er trotzdem.

Kevin De Bruyne wird Manchester City am Ende der Saison verlassen – nicht aber seine Karriere beenden! Das gab der Belgier im Anschluss an den 5:2-Erfolg von Manchester City gegen Crystal Palace bekannt. „Ich weiß nicht, was passieren wird, aber ich möchte weiterspielen, also werden wir sehen, wo ich lande“, sagte der 33-Jährige bei TNT Sports.

{ "placeholderType": "MREC" }

De Bruyne hatte Anfang April bekanntgegeben, dass die Ära des Mittelfeldmannes bei City im Sommer nach zehn Jahren enden wird. „Jede Geschichte kommt zu einem Ende, aber das war definitiv das beste Kapitel“, kommentierte der Belgier seinen baldigen Abschied.

De Bruyne wird zur Legende bei Manchester City

De Bruyne war 2015 für 76 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Manchester gewechselt und hat seither unzählige Titel mit dem Klub von Trainer Pep Guardiola geholt. Unter anderem sechs Meisterschaften in der Premier League sowie der Titel in der Champions League in der Saison 2022/23 zählen dazu.

In seiner finalen Saison haben die Citizens allerdings erhebliche Probleme, die Qualifikation für die Champions League ist in Gefahr. Das Comeback beim so wichtigen Sieg gegen Crystal Palace leitete De Bruyne mit einem direkten Freistoßtor ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Zukunft des Kapitäns der belgischen Nationalmannschaft könnte in der MLS liegen, ein Duo aus De Bruyne und Lionel Messi bei Inter Miami winkt den Fans.