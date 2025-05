Ein hässliches Ende in Liverpool

Wie viel ihm der FC Liverpool bedeutet, zeigte Trent Alexander-Arnold zuletzt deutlich, als er Mitte April den späten Siegtreffer in Leicester erzielte. Völlig frenetisch riss sich das zum Superstar gereifte Eigengewächs sein Trikot vom Leib und feierte den großen Schritt in Richtung Meisterschaft leidenschaftlich.

Am Sonntag gab es von den Rängen in Anfield Applaus, die Buhrufe drangen jedoch lautstark in den Vordergrund, als der 26-Jährige in der 67. Minute beim Remis gegen Arsenal (2:2) eingewechselt wurde. Anstatt von Alexander-Arnolds eigenen Fangesang stimmte das Stadion „Es gibt nur einen Conor Bradley“ an. Als wolle man klarmachen, dass man schon über ihn hinweg sei, obwohl die Frustration und Enttäuschung über seinen Abgang so nur noch deutlicher wird.