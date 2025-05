Guardiola kündigt Auszeit an - auch Rücktritt möglich

Guardiola lässt Schlupfloch

„Was wir in zehn, neun Jahren geleistet haben, war außergewöhnlich“, so Guardiola. Gleichzeitig gestand er ein: „Ich wusste, dass wir irgendwann fallen würden. Aber wir sind tief gefallen. Jetzt müssen wir uns zusammensetzen und lernen, zu verstehen, was wir in Zukunft leisten müssen.“