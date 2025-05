Havertz beendet Leidenszeit - Nagelsmann darf hoffen

Beim 1:0-Erfolg gegen Newcastle United wurde der Stürmer vom FC Arsenal in der 76. Minute für Bukayo Saka eingewechselt.

Havertz bei Comeback abgefeiert

Havertz brachte zwar den Sieg des Tabellenzweiten in der Premier League mit über die Ziellinie, sah aber nach einem Foul in der Nachspielzeit noch die Gelbe Karte (90.+4).

DFB-Team: Nagelsmann hofft auf Havertz

Nagelsmann hofft mit Blick auf das Turnier in der Nations League mit dem Halbfinale am 4. Juni in München gegen Portugal und dem Endspiel 8. Juni auf einen Einsatz des Angreifers.