Manchester United blamiert sich heftig

Christin Uthmann 28.05.2025 • 19:08 Uhr Manchester United blamiert sich im Freundschaftsspiel gegen eine All-Star-Auswahl. Die englische Presse spottet.

Manchester United hat sich im Freundschaftsspiel gegen eine All-Star-Auswahl in Kuala Lumpur blamiert. Dank des Treffers von Maung Maung Lwin in der zweiten Halbzeit siegte das ASEAN All Stars-Team verdient mit 1:0.

Mehr als 70.000 Zuschauer verfolgten die Niederlage von ManUnited im Bukit Jalil Stadion in der Hauptstadt Malaysias.

„United erreicht ein neues Tief“

Die englische Presse ist sich in ihrer vernichtenden Kritik einig. „Schock-Niederlage“, schreibt die Sun zum ernüchternden Auftritt des Premier-League-Klubs. „United erreicht ein neues Tief“, titelt die Daily Mail und spricht von einer „erneuten Blamage“.

Das ASEAN All Stars-Team ist eine Auswahl südostasiatischer Nationalspieler und Spieler regionaler Ligen.

ManUniteds Misere setzt sich fort

Manchester United spielte noch am Donnerstag das letzte Ligaspiel der Saison gegen Aston Villa und fuhr einen 2:0-Sieg im Old Trafford ein. Trotzdem überraschte das Team nun in Asien mit der Aufstellung und setzte auf einige Stammspieler wie Casemiro, Diogo Dalot und Andre Onana.

Außerdem spielten einige Youngster wie beispielsweise Jack Moorhouse, der sich zuletzt in der U21-Mannschaft von Manchester United bewährt hatte. Zusammen mit Kobbie Mainoo, der ebenfalls aus der Akademie kommt, stand Moorhouse in der Startelf und unterstützte Mittelstürmer Rasmus Höjlund im Angriff.

Die Misere der Mannschaft von Rúben Amorim setzt sich mit der Niederlage gegen das All-Star-Team fort: Die Premier-League-Saison beendeten die Red Devils auf dem 15. Platz und das Europa-League-Finale verloren sie mit 0:1 gegen Ligakonkurrent Tottenham Hotspur.