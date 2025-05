Nach 21 Jahren: Alexander-Arnold verlässt Liverpool

Der englische Nationalspieler feierte bei seinem Herzensverein an der Seite von Jürgen Klopp große Erfolge.

Der englische Fußball-Nationalspieler Trent Alexander-Arnold wird den neuen englischen Meister FC Liverpool nach 21 Jahren verlassen. Die Reds teilten am Montag mit, dass das Urgestein seinen im Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der 26-Jährige wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid in Verbindung gebracht.

„Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier, habe jede einzelne Minute davon geliebt, habe alle meine Träume verwirklicht, habe alles erreicht, was ich jemals erreichen wollte“, sagte er in einer emotionalen Abschiedsbotschaft: „Auch wenn ich als Spieler gehe, werde ich immer ein Liverpool-Fan sein.“

Alexander-Arnold kam 2004 in den Nachwuchs von Liverpool und durchlief sämtliche Jugendmannschaften, bis er 2016 seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Unter dem deutschen Trainer Jürgen Klopp gewann er 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft. Zum Abschied holte er mit seinem Herzensverein in diesem Jahr erneut den Titel in der Liga. Bislang absolvierte er 351 Spiele für den LFC.