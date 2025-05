Nach Not-OP: Awoniyi meldet sich erstmals zu Wort

Der frühere Bundesliga-Profi Taiwo Awoniyi hat sich erstmals öffentlich zu Wort gemeldet, nachdem er aus dem künstlichen Koma erwacht ist . Der 27 Jahre alte Angreifer von Nottingham Forest veröffentlichte am Sonntag ein emotionales Statement in den sozialen Medien.

„Diese Saison war eine der schwierigsten in meiner Karriere, aber ich habe immer die Liebe gespürt“, schrieb Awoniyi einleitend. „Mit der Gnade Gottes bin ich dankbar, dass ich immer noch hier bin, dass ich immer noch kämpfe, dass ich immer noch lächle und dass ich guter Dinge bin.“

Der Nigerianer war am vergangenen Sonntag im Premier-League-Spiel gegen Leicester City (2:2) gegen den Pfosten geprallt, musste notoperiert und vorübergehend ins künstliche Koma versetzt werden .

Awoniyi bedankt sich für die Unterstützung

Nun dankte Awoniyi seinen Mannschaftskameraden, Trainern, Mitarbeitern und der gesamten Forest-Familie für die guten Wünsche: „Sie alle bei ihrem Besuch im Krankenhaus zu sehen, hat mir mehr Mut gemacht, als man in Worte fassen kann.“

Seinem Klub Nottingham, der einen Spieltag vor Saisonende auf Platz sieben der Premier League steht, wünschte Awoniyi alles Gute. „Ich stehe voll und ganz hinter euch und kann es kaum erwarten, wieder mit den Jungs das zu tun, was ich liebe“, fuhr er fort.

Auch seine Familie, Freunde, Fans und Unterstützer in der Heimat vergaß Awoniyi nicht: „An alle zu Hause in Nigeria, die sich nach mir erkundigt, für mich gebetet und mir nette Worte hinterlassen haben, danke euch. Ich sehe sie. Ich fühle sie. Und ich trage sie jeden Tag mit mir, während ich mich erhole.“

Mit einem „Come on you Reds“ schloss Awoniyi seinen Beitrag. In den Kommentaren meldeten sich einige Weggefährten, darunter Landsmann Ademola Lookman, der ihm eine schnelle Genesung wünschte.