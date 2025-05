Premier League: Skandal-Eigentümer rastet aus!

Nottingham-Eigentümer Evangelos Marinakis sorgt in der Premier League für Ärger. Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass der Grieche negativ auffällt.

Wilde Szenen in der Premier League : Nottingham-Forest-Eigentümer Evangelos Marinakis ist nach dem 2:2 gegen Absteiger Leicester City auf den eigenen Trainer losgegangen.

Ein Grund für den Ausraster dürfte die zunehmende Spannung im Kampf um die Champions-League-Plätze gewesen sein. Durch das Unentschieden verpassten es die Reds, sich zwei Spieltage vor Schluss in den Top-5 zu positionieren, was die Champions-League-Teilnahme für die kommende Saison bedeuten würde.

Forest hatte noch Anfang April sieben Punkte Vorsprung auf Platz sechs - der erste, der nicht mehr zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. Anschließend aber gewannen sie nur noch eins der folgenden sieben Spiele.

England-Legende entsetzt: „Ein absoluter Skandal“

Dabei dürfte Marinakis mit seinem Trainer und der Mannschaft - was den bisherigen Saisonverlauf angeht - mehr als nur zufrieden sein, denn Nottingham zählt trotz der jüngsten Negativserie zu den Überraschungsmannschaften der laufenden Saison und übertrifft mit Platz 7 aktuell alle Erwartungen.

Der Rückstand auf die Champions-League-Qualifikations-Ränge beträgt nur einen Punkt, am letzten Spieltag dürfte es dann zum Showdown mit dem direkten Konkurrenten FC Chelsea kommen. Die Teilnahme am internationalen Geschäft ist zumindest schon mal gesichert.

Premier League: Nottingham träumt von der Champions League

„Bei noch zwei ausstehenden Begegnungen in der Premier League müssen wir weiter an uns glauben und weiter träumen, bis zum letzten Spiel. Wir sind sehr stolz und stehen Nuno und der Mannschaft nahe, und wir alle müssen die historischen Erfolge dieser Saison feiern“, hieß es weiter.

Coach Santo nahm den Eigentümer der „Garibaldi Reds“ auf der Pressekonferenz in Schutz: „Es ist dem Besitzer und seiner Leidenschaft zu verdanken, dass wir als Verein wachsen. Er treibt uns an. Er will, dass wir besser werden. Es ist seine Leidenschaft und sein Wunsch, ein großer Klub zu sein - 30.000 Menschen haben das heute genauso empfunden. Sicherlich würden viele von ihnen auf das Spielfeld gehen und uns abklatschen. Wir als Verein haben der Familie Marinakis viel zu verdanken.“