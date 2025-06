Premier League: Guardiolas "Kult-Held" dankt ab

Ein Kult-Held mit besonderen Statistiken

Wohl auch deshalb wurde er bei seinem Abschied von der britischen Tageszeitung The Telegraph als „Kult-Held“ betitelt. Wohl kaum ein Spieler auf diesem Planeten hat nach so wenigen Einsatzminuten so viele Titel vorzuweisen.

Sein Debüt hatte Carson 2021 in der Premier League gegen Newcastle United gegeben. Zu diesem Zeitpunkt hatte er seit zehn Jahren nicht mehr in der obersten Liga gespielt. In derselben Saison stand er auch in der Champions League gegen Sporting zwischen den Pfosten.