Premier-League-Klub räumt gnadenlos auf

Eigentlich sollte man meinen, dass sich der FC Brentford in ruhigen Fahrwassern befindet. Der Premier-League -Klub hat auch im vierten Jahr nach dem Aufstieg locker die Klasse gehalten und mit Platz zehn sogar einen Platz in der oberen Tabellenhälfte ergattern können.

Trotzdem bahnt sich bei den Westlondonern ein radikaler Umbruch an. Erfolgscoach Thomas Frank wird intensiv als Nachfolger für den bei den Spurs entlassenen Ange Postecoglou gehandelt.

Zwar steht Frank noch bis 2027 unter Vertrag, soll jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von knapp zwölf Millionen Euro haben. Folgerichtig könnte die Schlüsselfigur schlechthin den Klub in Kürze verlassen.

Während Brentford Frank natürlich gerne halten würde, soll eine ganze Reihe an Spielern das Weite suchen. Wie der Verein selbst laut Sun selbst bestätigt hat, stehen 18 Spieler auf der Streichliste.

18 Spieler sollen gehen

Den prominentesten Namen in diesem Kreise trägt Max Dickov, allerdings liegt das größtenteils an seinem deutlich bekannteren Vater Paul Dickov, der 197 Pflichtspiele für Manchester City bestritten hat. Sohn Max kam lediglich für die U21 von Brentford zum Einsatz und hat noch kein Profi-Spiel bestritten.

Schade und Janelt unumstritten

Stammspieler und Leistungsträger befinden sich nicht unter den 18 Spielern. Dies gilt auch für die beiden deutschen Brentford-Profis Kevin Schade und Vitaly Janelt, die in der vergangenen Saison überzeugen konnten.

Ob Brentford jedoch alle Stars halten können wird, ist jedoch offen. Bryan Mbeumo, der in der vergangenen Saison 20 Premier-League-Tore erzielen konnte, wird mit einem Wechsel zu Manchester United oder Tottenham Hotspur in Verbindung gebracht. Die Möglichkeit besteht also, dass Frank und Mbeumo gleich im Doppelpack zu den Spurs wechseln.