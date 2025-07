FC Liverpool trauert um Klub-Ikone

Auch der AFC Wrexham, für den Jones in drei verschiedenen Perioden auflief, bekundete seine Trauer. Als „Mr. Wrexham“ ging Jones in die Geschichte ein und fungierte beim walisischen Klub unter anderem als Trainer und Interims-Manager.

Legendäres Banner nach Europapokalsieg

In Liverpooler Kreisen wurde danach ein Banner legendär, welches die Leistungen des beinharten Linksverteidigers in den Spielen zum Triumph würdigte. „Joey ate the frogs legs. Made the swiss roll, now hes munching Gladbach”, hieß es dort.