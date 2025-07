Liverpool plant Skulptur für Jota

Darüber hinaus sind weitere Aktionen geplant: Beim Testspiel gegen die AC Mailand in Hongkong am Samstag trugen Rekord-Zugang Florian Wirtz und seine Kollegen einen Aufnäher mit der Aufschrift "Diogo J. 20" auf der Vorderseite des Trikots, vor dem Anpfiff wurde ein Blumenstrauß niedergelegt. Auf den neuen Trikots, die am 1. August präsentiert werden sollen, werde ein "Forever 20"-Emblem zu sehen sein. Erlöse aus Trikot-Verkäufen mit den Initialen Jotas sollen zudem an die Wohltätigkeitsorganisation des Klubs gespendet werden.