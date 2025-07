Liverpool-Spieler kehren nach Jota-Tod zum Training zurück

Mohamed Salah versteckte sich hinter schwarzen Autoscheiben, Conor Bradley trug eine dunkle Brille: Fünf Tage nach dem Unfalltod ihres Teamkollegen Diogo Jota sind die ersten Spieler des FC Liverpool ins Trainingszentrum des englischen Fußball-Meisters zurückgekehrt, um die Vorbereitung auf die neue Saison zu beginnen. Am Eingang des Geländes im Vorort Kirkby lagen noch immer zahlreiche Blumen in Gedenken an den Portugiesen.