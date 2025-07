Premier League: Star-Schiri dachte an Selbstmord

Damals wurde er beschuldigt, sich in einem Spiel zwischen dem FC Chelsea und Manchester United rassistisch gegenüber zwei Spielern geäußert zu haben - darunter Chelseas John Obi Mikel. Die Vorwürfe wurden später vom Fußballverband zurückgewiesen und die Polizei stellte ihre Ermittlungen ein.

„Was hätte ich dann tun sollen?“

Er gestand: „Ich glaube, das war der Moment, in dem ich am nächsten daran war, Selbstmord zu begehen, und aufzuhören. Wenn ich keinen Ausweg hatte und nicht mehr als Schiedsrichter arbeiten konnte, was hätte ich dann tun sollen?“