Wechsel zum FC Bayern? Neue Entwicklung um Luis Díaz

Der FC Liverpool tritt zu einem Testspiel gegen Milan an. Luis Díaz steht nicht im Kader - ein Indiz für einen bevorstehenden Wechsel zum FC Bayern?

Der Name des Kolumbianers ist weder in der Startelf noch unter den Ersatzspielern zu finden. SPORT1 begleitet die in Hongkong ausgetragene Partie ab 13.30 Uhr im Liveticker.