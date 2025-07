Wirtz-Debüt vor Fans? FC Liverpool - AC Mailand LIVE im TV, Stream & Ticker

Der FC Liverpool trifft im Rahmen der Saisonvorbereitung am Samstag ( ab 13.30 Uhr im LIVETICKER ) auf die AC Mailand. Die Neuauflage des legendären Champions-League-Finals von 2005 steigt im Kai Tak Sports Park in Hongkong.

Im Fokus steht dabei vor allem Florian Wirtz. Die Liverpool-Fans können den Neuzugang von Bayer Leverkusen wohl erstmals live in Aktion erleben.

So können Sie Liverpool vs. Milan heute LIVE verfolgen:

Der deutsche Nationalspieler stand zwar bereits am vergangenen Sonntag beim 5:0 gegen den englischen Zweitligisten Stoke City auf dem Platz, allerdings fand der Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt .

Ekitiké-Debüt? Liverpool testet gegen Milan

Für Milan ist es bereits der zweite Test gegen ein Team aus der Premier League. Die Italiener, die sich ebenfalls in Asien auf die Saison vorbereiten, verloren am Mittwoch mit 0:1 gegen den FC Arsenal. In einem anschließenden Elfmeterschießen setzten sich aber die Mailänder mit 6:5 durch.