Premier League

Arsenal bestätigt OP bei DFB-Star Kai Havertz

Kai Havertz muss sich einer Knie-Operation unterziehen. Der FC Arsenal informiert über den weiteren Plan.
Kai Havertz wird dem FC Arsenal vorerst nicht zur Verfügung stehen. Trainer Mikel Arteta bestätigt, dass sich der deutsche Stürmer verletzt hat und für unbestimmte Zeit ausfällt.
Julius Schamburg
DFB-Star Kai Havertz ist erfolgreich am Knie operiert worden. Dies bestätigte sein Klub FC Arsenal am Donnerstagabend.

„Heute wurde Kai erfolgreich einer kleinen Operation unterzogen. Er wird in Kürze mit seinem Genesungs- und Rehabilitationsprogramm beginnen, wobei sich alle voll und ganz darauf konzentrieren, Kai zu unterstützen, damit er so schnell wie möglich wieder vollständig fit wird“, gab Arsenal in einer kurzen Pressemitteilung bekannt. Details zur Art des Eingriffs nannten die Gunners nicht.

Havertz fällt auf unbestimmte Zeit aus

Havertz hatte sich die Knieverletzung vor elf Tagen beim Saisonauftakt der Liga bei Manchester United (1:0) zugezogen, er hatte für 30 Minuten auf dem Platz gestanden. Beim 5:0 gegen Leeds United am vergangenen Samstag gehörte Havertz dann nicht mehr zum Kader.

Über die genaue Dauer der Ausfallzeit ist noch nichts bekannt. Der Offensivspieler hatte schon große Teile der Rückrunde der vergangenen Saison nach einer Operation aufgrund einer Kniesehnenverletzung verpasst.

Der 26-Jährige war am Mittwoch wegen der Verletzung auch nicht für den DFB-Kader für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nominiert worden. Eigentlich war er von Bundestrainer Julian Nagelsmann fest gegen die Slowakei (4. September) und drei Tage später gegen Nordirland eingeplant gewesen.

