Auch Gündogan von Guardiola-Entscheidung betroffen

Raphael Weber 23.08.2025 • 15:06 Uhr Ist die Zeit von Ilkay Gündogan bei Manchester City abgelaufen? Eine vielsagende Entscheidung von Trainer Pep Guardiola sendet ein eindeutiges Zeichen.

Ex-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat bei Manchester City ganz offensichtlich keine Zukunft mehr. Nachdem Trainer Pep Guardiola zuletzt schon vielsagend betont hatte, der Kader sei zu groß, fehlte der Mittelfeldspieler am Samstag beim 0:2 gegen Tottenham Hotspur ebenso wie Verteidiger Manuel Akanji im Aufgebot.

{ "placeholderType": "MREC" }

Gündogan zurück in die Bundesliga?

Um alle drei Spieler ranken sich aktuell Transfergerüchte. Im Falle von Gündogan wurde geraume Zeit über einen Wechsel zu Galatasaray Istanbul spekuliert, das soll laut Bild aber nicht mehr heiß sein.

Stattdessen gibt es mittlerweile Berichte über eine mögliche Bundesliga-Rückkehr des früheren BVB-Spielers. Bild berichtete von einem Interessenten aus Deutschland, nannte aber keinen konkreten Klub.

{ "placeholderType": "MREC" }