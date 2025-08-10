Newsticker
Baby-Überraschung! Liverpool-Star verpasst Supercup

Süße Überraschung für Gravenberch

Ryan Gravenberch fehlt dem FC Liverpool im englischen Supercup. Trainer Arne Slot verrät den besonderen Grund für die Abwesenheit.
Daniel Höhn
Ryan Gravenberch fehlt dem FC Liverpool im englischen Supercup. Trainer Arne Slot verrät den besonderen Grund für die Abwesenheit.

Der FC Liverpool musste im Spiel um den Community Shield gegen Crystal Palace auf Ryan Gravenberch verzichten. Den Grund für die Abwesenheit des ehemaligen Bayern-Profis verriet Reds-Trainer Arne Slot im Vorfeld der Partie.

„Ryan Gravenberch wurde gestern Abend Vater“, erklärte Slot bei TNT Sports. Der Niederländer ist bereits seit mehreren Jahren mit Cindy Peroti liiert.

Ohne Gravenberch verpasste Liverpool den Gewinn des englischen Supercups. Der Favorit musste sich mit 4:5 nach dem Elfmeterschießen geschlagen geben.

Gravenberch kam im Sommer 2023 vom FC Bayern zu den Reds. Mit dem englischen Klub gewann der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison den Meistertitel in der Premier League.

