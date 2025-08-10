Baby-Überraschung! Liverpool-Star verpasst Supercup

Daniel Höhn 10.08.2025 • 18:52 Uhr Ryan Gravenberch fehlt dem FC Liverpool im englischen Supercup. Trainer Arne Slot verrät den besonderen Grund für die Abwesenheit.

Der FC Liverpool musste im Spiel um den Community Shield gegen Crystal Palace auf Ryan Gravenberch verzichten. Den Grund für die Abwesenheit des ehemaligen Bayern-Profis verriet Reds-Trainer Arne Slot im Vorfeld der Partie.

„Ryan Gravenberch wurde gestern Abend Vater“, erklärte Slot bei TNT Sports. Der Niederländer ist bereits seit mehreren Jahren mit Cindy Peroti liiert.

Ohne Gravenberch verpasste Liverpool den Gewinn des englischen Supercups. Der Favorit musste sich mit 4:5 nach dem Elfmeterschießen geschlagen geben.