Es geht um den ersten Titel der Saison, wenn sich am Sonntagnachmittag (16 Uhr im LIVETICKER) der englische Meister FC Liverpool und FA-Cup-Sieger Crystal Palace gegenüberstehen. Der Supercup heißt auf der Insel Community Shield.
Community Shield: FC Liverpool vs. Crystal Palace mit Wirtz heute live im TV, Stream und Ticker
Holt Wirtz heute ersten Liverpool-Titel?
Dabei könnte Nationalspieler Florian Wirtz sein Pflichtspieldebüt für die Reds geben. Liverpool hatte den Offensivmann für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen geholt. Auch für den ehemaligen Frankfurter Hugo Ekitiké könnte es zur Premiere kommen.
Community Shield: So können Sie Liverpool - Crystal Palace live verfolgen
- TV: -
- Stream: DAZN
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
„Ich möchte einfach nur Fußball spielen, und wie viel Geld die Vereine untereinander bezahlen, ist mir egal“, sagte Wirtz jüngst. Er freue sich einfach darauf, „in England zu spielen. Natürlich gibt es einige Unterschiede zur deutschen Liga“, sagte er: „Aber ich denke, es gibt auch einige Dinge, die ich lernen kann und die mich besser machen können.“
Bei Palace hoffen sie nach dem überraschenden Triumph im FA Cup auf den nächsten Titel unter Trainer Oliver Glasner, der 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewann. Die Bilanz gegen Liverpool spricht aber eine wenig ermutigende Sprache.
In der Premier League konnte Palace nur zehn von 50 Partien gegen die Reds gewinnen, zuletzt im April 2024 an der Anfield Road mit 1:0. Zudem gab es noch zehn Remis.