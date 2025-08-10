Community Shield: FC Liverpool vs. Crystal Palace mit Wirtz heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 10.08.2025 • 13:00 Uhr Am Sonntag geht es im Community Shield zwischen dem FC Liverpool und Crystal Palace um den ersten Saisontitel in England. Für Florian Wirtz steht das Debüt in einem Pflichtspiel an.

Es geht um den ersten Titel der Saison, wenn sich am Sonntagnachmittag (16 Uhr im LIVETICKER) der englische Meister FC Liverpool und FA-Cup-Sieger Crystal Palace gegenüberstehen. Der Supercup heißt auf der Insel Community Shield.

Dabei könnte Nationalspieler Florian Wirtz sein Pflichtspieldebüt für die Reds geben. Liverpool hatte den Offensivmann für 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen geholt. Auch für den ehemaligen Frankfurter Hugo Ekitiké könnte es zur Premiere kommen.

Community Shield: So können Sie Liverpool - Crystal Palace live verfolgen

„Ich möchte einfach nur Fußball spielen, und wie viel Geld die Vereine untereinander bezahlen, ist mir egal“, sagte Wirtz jüngst. Er freue sich einfach darauf, „in England zu spielen. Natürlich gibt es einige Unterschiede zur deutschen Liga“, sagte er: „Aber ich denke, es gibt auch einige Dinge, die ich lernen kann und die mich besser machen können.“

Bei Palace hoffen sie nach dem überraschenden Triumph im FA Cup auf den nächsten Titel unter Trainer Oliver Glasner, der 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewann. Die Bilanz gegen Liverpool spricht aber eine wenig ermutigende Sprache.

