Banner mit Waffe! Neuer Ärger für Crystal Palace

Crystal Palace droht erneut Ärger. Nachdem Fans des Teams von Oliver Glasner beim 1:1 gegen Nottingham Forest ein Protestbanner gegen dessen Klub-Eigner Evangelos Marinakis präsentiert hatten, ermittelt nun laut englischen Medienberichten der Fußballverband FA.
Neuer Wirbel um Glasner-Klub
Das Plakat, das im Heimblock im Selhurst Park entrollt wurde, zeigte Marinakis, wie er Forest-Spieler Morgan Gibbs-White eine Pistole an die Schläfe hält.
In einer Sprechblase werden Gibbs-White folgende Worte in den Mund gelegt: „Herr Marinakis ist nicht in Erpressung, Spielmanipulation, Drogenhandel oder Korruption verwickelt!“
Gibbs-White: Neuer Vertrag statt Abgang
Der englische Nationalspieler Gibbs-White stand im Sommer unmittelbar vor einem Wechsel zu Tottenham Hotspur. Die Spurs hatten vergeblich versucht, die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Pfund zu ziehen. Stattdessen unterschrieb Gibbs-White einen neuen Vertrag bei Nottingham.
„Ich glaube an das, was wir hier aufbauen – und mit der Unterstützung von Herrn Marinakis und seinem enormen Ehrgeiz möchte ich Teil davon sein, etwas Besonderes zu schaffen", wurde Gibbs-White in der Pressemitteilung zitiert.
Das Verhältnis zwischen FA-Cup-Sieger Crystal Palace und Nottingham Forest ist auch aufgrund des Europa-League-Ausschlusses der Südlondoner angespannt. Denn Forest profitierte von der Rückstufung von Palace in die Conference League und startet nun in der Europa League.
Palace-Fans zeigen Ex-Investor Textor als Clown
Die UEFA hatte zu enge Verflechtungen zwischen Olympique Lyon und Crystal Palace erkannt, die beide der Eagle-Football-Group um John Textor angehörten - mittlerweile hat Textor aber seine Palace-Anteile abgetreten.
Der US-Investor wurde auf dem Banner der Palace-Fans als Clown dargestellt.
Auch Marinakis ist ein Multi-Club-Owner. Der griechische Geschäftsmann ist Mehrheitseigner von Olympiakos Piräus. 2023 stieg er zudem beim portugiesischen Klub Rio Ave ein.