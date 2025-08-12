Crystal Palace kritisiert UEFA nach CAS-Urteil

SID 12.08.2025 • 15:37 Uhr Premier-League-Klub Crystal Palace ist mächtig sauer. Die Degradierung in die Conference League habe die sportliche Leistung „bedeutungslos gemacht“.

Der englische FA-Cup-Sieger Crystal Palace hat die Degradierung aus der Europa League in die Conference League scharf kritisiert. Die sportliche Leistung sei „bedeutungslos gemacht“ worden, lautete der Vorwurf der Londoner.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatte den Schritt im Juli wegen der Teilhabe des US-Investors John Textor beschlossen, der zugleich Anteile bei Olympique Lyon hält. Lyon erhielt für die Europa League den Vorzug, da der Ex-Meister in der Liga die bessere Platzierung (6.) als Palace (12.) erreicht hatte.

Dagegen hatte der von Teammanager Oliver Glasner trainierte Community-Shield-Sieger Berufung beim CAS eingelegt, der am Montag scheiterte. Nottingham Forest erhält dafür den Europa-League-Platz. Palace hatte zuvor eine UEFA-Frist zur Änderung der Eigentümerstruktur am 1. März verpasst, Textor verkaufte erst Ende Juli an NFL-Teambesitzer Woody Johnson.

Entrüstete Stellungnahme von Crystal Palace

In seiner Stellungnahme sprach der Klub von einer ungleichen Anwendung der Regeln und einer Gefahr für ambitionierte Vereine in Europa.

{ "placeholderType": "MREC" }