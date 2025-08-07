Brisante Entwicklung um Isak!

Annabella Aulinger 07.08.2025 • 19:11 Uhr Die Situation um Alexander Isak eskaliert weiter. Nun wird der Topstar bei Newcastle United von einem Termin ausgeschlossen.

Alexander Isak ist bei Newcastle United offenbar von einem Termin mit der Mannschaft ausgeschlossen worden. Wie die Daily Mail in England berichtet, war der offenbar wechselwillige Topstürmer bei einem Familientag des Teams nicht erwünscht.

So sei dem Schweden, der mit einem Wechsel zum FC Liverpool liebäugeln soll, mitgeteilt worden, dass er sich nach dem Termin, an dem die restlichen Spieler teilnahmen, auf dem Trainingsgelände einzufinden habe.

Newcastle-Trainer Eddie Howe hatte schon vor einigen Tagen angekündigt, dass sich Isak das „Recht mit uns zu trainieren“ erst wieder verdienen müsse.

Interesse vom FC Liverpool

Vor kurzem soll der FC Liverpool ein Angebot für Isak abgegeben haben. Es soll in einer Höhe von 110 Millionen Pfund gelegen haben. Newcastle lehnte ab. Seitdem gelten die Fronten zwischen Howe und Isak als verhärtet.

„Der Spieler hat hier die Verantwortung, Teil eines Teams und Teil einer Mannschaft zu sein – man muss sich richtig verhalten. Das spielt hier also auch eine Rolle„, hatte der Coach noch gesagt.

Isak hatte zuletzt nicht an der Asien-Reise seines Teams teilgenommen und auf dem Trainingsgelände seines Ex-Klubs San Sebastian trainiert.

Das gefiel Howe nicht: „Kein Spieler kann erwarten, sich schlecht zu benehmen und dann wie gewohnt mit der Gruppe zu trainieren.“

„Wir sind Newcastle United“

Somit entschied sich der Trainer dafür, den 25-Jährigen vom Training auszuschließen. „Man muss sich das Recht, mit uns zu trainieren verdienen. Wir sind Newcastle United.“

Isak spielt seit 2022 für Newcastle United, zuletzt trug er zur Qualifikation für die Champions League bei. Bis 2028 steht er noch bei Newcastle unter Vertrag.