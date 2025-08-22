Füllkrug-Treffer zählt nicht: West Ham geht gegen Chelsea unter

SID 22.08.2025 • 22:59 Uhr Gegen den FC Chelsea bejubelt der Nationalstürmer bereits sein erstes Saisontor – doch dann greift der VAR ein.

Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat mit West Ham United die zweite Niederlage im zweiten Ligaspiel kassiert. Im Londoner Derby unterlag die Mannschaft um den 32-Jährigen dem Klub-Weltmeister FC Chelsea deutlich mit 1:5 (1:3). Zum Auftakt hatte West Ham bereits ein bitteres 0:3 beim Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland kassiert.

{ "placeholderType": "MREC" }

Lucas Paqueta (6.) brachte das Heimteam vor den Augen von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel traumhaft in Führung.

Nach dem Ausgleich durch Joao Pedro (15.) traf dann Füllkrug zum vermeintlichen 2:1 – doch Schiedsrichter Michael Oliver nahm das Tor nach VAR-Prüfung wegen einer Abseitsposition zurück. In der Folge dominierte Chelsea, Pedro Neto (23.) und der argentinische Weltmeister Enzo Fernandez (34.) sorgten für die deutliche Führung zur Pause.