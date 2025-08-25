Kuriose Szene vor Fernandes-Elfmeter bei United Remis

Jeremias Hunold 25.08.2025 • 13:32 Uhr Bruno Fernandes ärgert sich nach dem 1:1 von Manchester United gegen Fulham über einen ungewöhnlichen Vorfall. Schiedsrichter Chris Kavanagh spielte dabei eine zentrale Rolle.

Bruno Fernandes sorgte nach dem 1:1 von Manchester United gegen den FC Fulham für Gesprächsstoff – und das ausgerechnet wegen eines Elfmeters, den der Portugiese in der 38. Minute verschossen hatte.

Was war passiert? Kurz vor seinem Strafstoß war der Kapitän der Red Devils von Schiedsrichter Chris Kavanagh im Vorbeigehen - offensichtlich unabsichtlich - angerempelt worden. Der Unparteiische hatte United den Elfmeter nach VAR-Überprüfung zugesprochen, weil Mason Mount im Strafraum von Calvin Bassey zu Boden gezogen worden war. Doch Fernandes vergab die große Chance – der Ball segelte über die Latte.

„Ich war verärgert“

Im Gespräch mit Sky Sports erklärte der Portugiese, warum ihn die Szene mit Kavanagh verärgert hatte: „Ja, ich war verärgert. Natürlich hat man als Elfmeterschütze seine Routinen, seine eigenen Dinge. Es hat mich verärgert, weil sich der Schiedsrichter nicht entschuldigt hat, und das war es, was mich in dem Moment getriggert hat.“

Dennoch übernahm der 29-Jährige die Verantwortung: „Das ist keine Entschuldigung dafür, den Elfmeter zu verschießen. Ich bin mit meinem Fuß zu sehr unter den Ball gekommen, deshalb ist er über die Latte gegangen.“

Neville: „Es hat ihn verunsichert“

Auch Sky-Experte Gary Neville äußerte sich zu der Szene. Er sah durchaus einen Einfluss des Schiedsrichters: „Er (Kavanagh, Anm. d. Red.) ist Fernandes ein wenig in die Quere gekommen. Er hat ihm aus Versehen einen kleinen Stoß gegeben. Das hat ihn ein bisschen verunsichert.“